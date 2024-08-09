Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

09.08.2024 11:41
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 41. kez rakip olacak.

İki ekip, bugüne kadar ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 40 maçta attığı 80 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

Kadıköy'de Fenerbahçe farklı önde

Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 20 lig karşılaşmasından 14'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 54 kez sarstı.

Farklı galibiyetler Fenerbahçe'den

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.

1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.

Kaynak: AA

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