Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler gruptaki ilk galibiyetini kazanırken puanını 5'e yükseltti ve 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e düşürdü.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet hasretine son verirken, 25 Kasım'da karşılaşacağı 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e indirdi. FENERBAHÇE SKORU İLK YARIDA ALDI Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe 8. dakikada Mert Hakan'ın golüyle öne geçti. Skoru aldıktan sonra baskısından ödün vermeyen temsilcimiz, 16. dakikada Max Meyer'le farkı 2'ye çıkardı. Bu golden hemen 3 dakika sonra sarı-lacivertlilerin Alman golcüsü sahneye çıktı. Berisha müthiş vole golüyle Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi. İkinci yarı oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, Rossi'yle yakaladığı fırsatlarda golü bulamadı ve maç 3-0 sona erdi.

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