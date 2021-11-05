Üye Girişi
Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti

05.11.2021 00:54

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler gruptaki ilk galibiyetini kazanırken puanını 5'e yükseltti ve 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e düşürdü.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet hasretine son verirken, 25 Kasım'da karşılaşacağı 2. sıradaki Olympiakos'la puan farkını 1'e indirdi.

FENERBAHÇE SKORU İLK YARIDA ALDI

Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe 8. dakikada Mert Hakan'ın golüyle öne geçti. Skoru aldıktan sonra baskısından ödün vermeyen temsilcimiz, 16. dakikada Max Meyer'le farkı 2'ye çıkardı. Bu golden hemen 3 dakika sonra sarı-lacivertlilerin Alman golcüsü sahneye çıktı. Berisha müthiş vole golüyle Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi. İkinci yarı oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, Rossi'yle yakaladığı fırsatlarda golü bulamadı ve maç 3-0 sona erdi.

Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Kasım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı 00:37 Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik 00:33 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi 23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı 22:45 Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz 19:12 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler         
00:49
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
00:35
Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir         
23:52
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi         
23:16
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı         
17:15
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 01:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement