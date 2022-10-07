Jose Luis Oltra: "Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi" - Son Dakika
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Jose Luis Oltra: "Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi"

07.10.2022 00:22

- Jose Luis Oltra: "Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi" AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu ifade ederken, oyuncularının maç içerisinde her şeylerini verdiklerini söyledi.

- Jose Luis Oltra: "Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi"

İSTANBUL - AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir takım olduğunu ifade ederken, oyuncularının maç içerisinde her şeylerini verdiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, çok zor bir oyun oynadıklarını ifade ederek, "Çok kaliteli bir rakiple oynadık. Rakip takımın antrenörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika en azından oyundan düşmediler. Bizim için maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu. Onu değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki hafta kendi evimizde değişik bir atmosferde oynayabiliriz. Kendi ligimizde Aris maçı var, ona odaklanıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Luis Oltra: 'Kaliteli bir rakiple oynadık ve oyuncularım her şeylerini verdi' - Son Dakika

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