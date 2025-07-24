Fenerbahçe Al-Ittihad'ı 4-0 Yendi

FENERBAHÇE, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya geldi. Portimao Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı.

Fenerbahçe mücadeleye, " İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Al-Ittihad ise, "Al Shanqiti, Sharahili, Mousa, Pereira, Faqeehi, Kante, Fabinho, Diaby, Hernandez, Bergwjin, Benzema" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe maçın 9'uncu dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Hücumlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 16'ncı dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 77'nci dakikada Jhon Duran'ın ayağından bulduğu golle farkı 3'e yükseltti: 3-0. Üst üste etkili ataklar üreten sarı-lacivertliler, 88'inci dakikada Jhon Duran'ın kafa golüyle maçın skorunu belirledi: 4-0.

JHON DURAN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan Kolombiyalı futbolcu, 46'ncı dakikada oyunda dahil oldu. Mücadelenin 77'nci ve 88'inci dakikasında takımının gollerini kaydeden Jhon Duran, ilk maçında 2 gol birden atmış oldu. Öte yandan Duran, sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı giydi.