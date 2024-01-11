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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio'ya yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio'ya yenildi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 75-67 yenildi. İlk çeyreği önde bitiren Fenerbahçe, devre arasına da üstün gitti. Ancak ikinci yarıda Beretta Famila Schio'nun etkili hücumları sonucunda maçı 75-67 kaybetti. Bu sonuçla İtalya ekibi 7. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Alagöz Holding ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio\'ya yenildi
11.01.2024 - 23:53,  Güncelleme: 23:53
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 75-67 yenildi.

Vicenza şehrindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına da 32-26 üstün gitti.

İkinci yarıda etkili hücum ederek skor üstünlüğünü ele geçiren Beretta Famila Schio, üçüncü periyodunu 55-49 önde tamamladığı müsabakadan 75-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İtalya ekibi, 7. galibiyetini aldı. Çeyrek finale kalmayı önceki maçta garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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