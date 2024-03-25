Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam
BOTAŞ: Allen 21, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş, Weaver 22, Mack 17, Buket Ünal, Işık Su Güven, Hatice Pelin Gülçelik, Ceren Taylan, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 10, Laksa 8, Collier 22, Milic 13, Meesseman 20, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 25-25
Devre: 34-46
3. Periyot: 51-67
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında konuk olduğu BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.
Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı mağlup ederek yarı finale çıktı - Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında oynanacak olan Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükenmiştir. İlk maç yarın oynanacak olan seride, 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecektir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye yaptığı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlerde Rize'de 18-0 yapacaklarını belirtti. Bakan Bak, Rize'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurgulayarak, Rize halkını zafer için ayağa kalkmaya çağırdı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmazken, takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve dar alanda oyun yapıldı. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı. Teknik direktör Montella ve futbolcular, stadyumu inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından takım, konaklayacakları otele geçti.
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