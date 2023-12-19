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Fenerbahçe Alagöz Holding, Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak. Maç Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe lider durumda bulunurken, Casademont Zaragoza ise 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Casademont Zaragoza\'yı ağırlayacak
19.12.2023 - 11:19,
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. maçında yarın İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 17 puanla birinci sırada yer alıyor.

Casademont Zaragoza ise 7 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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