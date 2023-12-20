Fenerbahçe Alagöz Holding, Casademont Zaragoza\'yı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 71-65 mağlup etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 28-14 önde kapatan sarı-lacivertli ekip, devreye ise 44-30 üstün girdi.

Dengede geçen maçın üçüncü çeyreğini 11 sayı önde geçen Fenerbahçe, salondan da 71-65 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla grupta 10. maçında 9. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. İspanyol temsilcisi ise 3. yenilgisini aldı.