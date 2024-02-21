Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek finalinde Perfumerias Avenida'yı yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek finalinde Perfumerias Avenida'yı yendi

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek finalinde Perfumerias Avenida\'yı yendi

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 98-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.

21.02.2024 23:30
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Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 98-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nikola Perlic, Veronika Obertova, Pulina Karolina Gajdosz

Fenerbahçe: Badiane 4, Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Sevgi Uzun 5, Laksa 2, Milic 15, Alperi Onar 2

Başantrenör: Valerie Garnier

Avenida: Gil 8, Carter 10, Prince 22, Rodriguez 17, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Delaere 4, Hatar 4, Kone 3

Başantrenör: Pablo Rodriguez

1. Periyot: 30-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 53-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 77-64 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek finalinde Perfumerias Avenida'yı yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek finalinde Perfumerias Avenida'yı yendi - Son Dakika
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