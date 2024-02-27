Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida ile çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida ile çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida ile çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 1-0 üstün durumda bulunduğu eşleşmede galip gelmesi halinde Dörtlü Final'e yükselecek.

27.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşılaşacak.

Pabellon Municipal de Würzburg Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede 1-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.

Fenerbahçe'nin rakibine mağlup olması durumunda ise eşleşmenin son müsabakası, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi halinde Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu 12-14 Nisan'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida ile çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida ile çeyrek final ikinci maçında karşılaşacak - Son Dakika
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