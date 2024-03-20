Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Burak Durmuş
OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül
1. Periyot: 16-21
Devre: 35-48
3. Periyot: 56-75
Beş faulle çıkan: 32.47 Onyenwere (OGM Ormanspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yendi.
Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi. Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.
OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı. Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen başkent ekibinin ligdeki sıralaması bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding Normal Sezonu Lider Bitirdi - Son Dakika
Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un maçla ilgili yorumları üzerinden sözlerine devam ederken, AK Parti Trabzon adayı Ahmet Genç, Suiçmez'e tepki gösterdi. Suiçmez ise "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor." dedi. Gerilime neden olan sözler sonrası Genç ve bazı kurul üyeleri toplantıyı terk etti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 4'e yükseldi. Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftardan 4'ü tutuklandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-22 mağlup etti. Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 34-22 galip ayrıldı.
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