Fenerbahçe Alagöz Holding Normal Sezonu Lider Bitirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Normal Sezonu Lider Bitirdi

Fenerbahçe Alagöz Holding Normal Sezonu Lider Bitirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yenerek normal sezonu lider tamamladı. Fenerbahçe Alagöz Holding, 28 maçın tamamını kazanarak üst üste 47. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

20.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Burak Durmuş

OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül

1. Periyot: 16-21

Devre: 35-48

3. Periyot: 56-75

Beş faulle çıkan: 32.47 Onyenwere (OGM Ormanspor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yendi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi. Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.

OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı. Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen başkent ekibinin ligdeki sıralaması bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding Normal Sezonu Lider Bitirdi - Son Dakika

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