Fenerbahçe Alanya Deplasmanında - Son Dakika
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Fenerbahçe Alanya Deplasmanında

Fenerbahçe, Alanyaspor ile kritik maça çıkıyor; 8 eksik oyuncuyla 4 bininci gol peşinde.

08.02.2025 11:17
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

8 eksik

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür müsabakada forma giyemeyecek.

3 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Mimovic, teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilere hazır durumda gelen ve takımla çalışmalarını sürdüren 20 yaşındaki bek oyuncusu, teknik heyetin kararını bekleyecek.

Saint-Maximin kadroya dönecek

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya dönecek.

Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.

4 bininci gol heyecanı

Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Alanya Deplasmanında - Son Dakika

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