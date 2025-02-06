Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara sabah saatlerinde başladı.

06.02.2025 15:06
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışmada Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular için rejenerasyon programı uygulandı.

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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