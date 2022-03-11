Fenerbahçe salonda çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe salonda çalıştı

11.03.2022 14:38
Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Günün tek antrenmanı salonda yapıldı. İki grup halinde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, core ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.Sarı lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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