Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek 3 puan aldı.

09.02.2025 18:47
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Stat: GAİN Park

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 46 Cordova), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 46 Makouta), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 63 Janvier)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 11 Amrabat), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi Samuel), Fred, Szymanski (Dk.90 İrfan Can Kahveci), Kostic, Talisca (Dk. 70 İsmail Yüksek, Dk. 90 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Dzeko

Goller: Dk. 21 Szymanski, Dk. 42 Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Aliti, Dk 48 Yusuf Özdemir, Dk. 50 Cordova, Dk. 90+1 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Skriniar, Dk. 60 Amrabat, Dk. 87 Tadic, Dk. 89 Syzmanski (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topla buluşan Augusto rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden çıkardığı orta, kale önündeki Hwang'in arkasında kaldı. Rakip takım topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Augusto'nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan seken meşin yuvarlağa bu sefer de Janvier vurdu. Top sağ üst direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortaladığı topa Cordova kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada soldan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel rakip ceza sahası içine çıkardığı topu Fred, kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

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