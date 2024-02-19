Fenerbahçe, Amine Noua'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Amine Noua'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Amine Noua\'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanıldığı belirtildi. Kulüp, yeni anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek oyuncunun yeni zaferler yaşamasını temenni etti.

19.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 22 Ocak'ta 1 aylığına anlaşmaya vardığını duyurduğu Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanıldığı belirtildi.

Kulüp, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek "Oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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