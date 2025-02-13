Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti

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FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika 'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çaldı. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdan Jovanovic üstlendi.

Fenerbahçe 11'inci dakikada aradığı golü buldu. Kostic'in sol kenardan açtığı ortada Yusuf Akçiçek'in arkaya sektirdiği topa yükselen Tadic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 42'nci dakikada sol kanattan topu taşıyan Filip Kostic, yerden verdiği pasta ceza yayı içerisinde Dzeko'nun şutu rakip savunmaya çarptı. Seken topu ceza sahası içinde tamamlayan Edin Dzeko, farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarının başında farkı 3'e çıkardı. 57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasında penaltı noktasının önünde yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Kalan dakikalarda sarı-lacivertliler oyun olarak üstün olsa da başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

KOSTIC, SKRINIAR VE TALISCA'NIN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, bu sezon Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında takıma dahil edilen Kostic ile devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa maçına çıktı. Filip Kostic ve Milan Skriniar maça ilk 11'de başlarken, Talisca 75'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.