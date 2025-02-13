Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 yenerek avantaj sağladı. Fenerbahçe'nin gollerini Tadic, Dzeko ve En-Nesyri attı.

13.02.2025 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çaldı. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdan Jovanovic üstlendi.

Fenerbahçe 11'inci dakikada aradığı golü buldu. Kostic'in sol kenardan açtığı ortada Yusuf Akçiçek'in arkaya sektirdiği topa yükselen Tadic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 42'nci dakikada sol kanattan topu taşıyan Filip Kostic, yerden verdiği pasta ceza yayı içerisinde Dzeko'nun şutu rakip savunmaya çarptı. Seken topu ceza sahası içinde tamamlayan Edin Dzeko, farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarının başında farkı 3'e çıkardı. 57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasında penaltı noktasının önünde yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Kalan dakikalarda sarı-lacivertliler oyun olarak üstün olsa da başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

KOSTIC, SKRINIAR VE TALISCA'NIN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, bu sezon Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında takıma dahil edilen Kostic ile devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk Avrupa maçına çıktı. Filip Kostic ve Milan Skriniar maça ilk 11'de başlarken, Talisca 75'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 00:02:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.