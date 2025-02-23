Fenerbahçe, Anderlecht ile 2-2 Berabere Kalarak Son 16'ya Yükseldi

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FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe , adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni üstlendi. Kadıköy'deki maçta 3-0'lık avantajı alan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Bu maçta Fenerbahçe'nin gollerini 4'üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 63'üncü dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 19 ile 55'inci dakikada Luis Vasquez'den geldi.

TRİBÜNLERDEKİ OLAYLAR SEBEBİYLE MAÇA ARA VERİLDİ

Anderlecht Stadı'nda oynanan maçın 4'üncü dakikasında Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçerken, 3 dakika sonrasında tribünlerde olay çıktı. Tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı hakem hakem Sandro Scharer mücadeleyi durdururken, takımları soyunma odasına yolladı. Takımlar sahadan çekildikten sonra statta, "Taraftarların ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurdu. Irkçı davranışların devam etmesi halinde müsabaka hakem tarafından tatil edilecek" anonsu yapıldı. Yaklaşık 17 dakika sonra da hakemin talimatıyla takımlar sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

RAKİP OLYMPİAKOS YA DA RANGERS

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Yunanistan ekibi Olympiakos ya da İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşecek.

FRED VE OSAYİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu mücadelede sarı kart gören Fred ve Bright Osayi-Samuel, bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.