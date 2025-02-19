Fenerbahçe, Anderlecht ile Deplasmanda Karşılaşacak

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertliler de sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin antrenmanda yer almadı. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ise bireysel çalışmalarına devam etti.
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