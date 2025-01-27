Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Anlaşmaya Vardı

Spor

FENERBAHÇE'nin anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Taslica, İstanbul 'a geldi.

Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Fenerbahçe, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Taslica ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Talisca, anlaşmaya varılmasının ardından transferi resmiyete kavuşturmak için İstanbul'a geldi. Saat 21.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Brezilyalı futbolcuyu, çok sayıda taraftar ve sportif direktör Mario Branco karşıladı. Talisca, havalimanından çıkışta sarı-lacivertli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.