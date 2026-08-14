Fenerbahçe Ankara'ya Geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Ankara'ya Geldi

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi, taraftarlar takıma destek verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçe oradan konaklayacağı otele yerleşti. Çok sayıda taraftar otelin önünde takımına destek verdi. Sarı-lacivertli kafile de maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Ankara'ya Geldi - Son Dakika

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