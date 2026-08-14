Fenerbahçe Ankara'ya Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçe oradan konaklayacağı otele yerleşti. Çok sayıda taraftar otelin önünde takımına destek verdi. Sarı-lacivertli kafile de maç saatini beklemeye başladı.