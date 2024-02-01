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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk çalışmaları, pas ve çift kale maçlar yapıldı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

01.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:21
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçlarla devam ederken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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