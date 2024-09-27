Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 29 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sona erdirdi.
Dün oynanan Union SG maçına ilk 11'de çıkan oyuncular ise rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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