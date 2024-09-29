Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 16'ya çıkardı.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibinin sahasındaki yenilmezliğe 63. dakikada Tadic'in, 81. dakikada ise Kelven'in kendi kalesine attığı gollerle son verdi. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Evindeki müsabakalarda daha iyi sonuç elde eden, 2024-25 sezonuna iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başlayan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Ligin 5. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.
Bu sezon iç saha maçlarında ilk kez mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım 8 puanda kaldı.
Kostic ilk maçında
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Antalya deplasmanında çıktı ve 45 dakika süre aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısının başında Alexander Djiku'nun yerine Sırbistanlı sol kanata forma şansı verdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 ile Geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?