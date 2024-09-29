Fenerbahçe, Antalyaspor\'u 2-0 ile Geçti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 16'ya çıkardı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibinin sahasındaki yenilmezliğe 63. dakikada Tadic'in, 81. dakikada ise Kelven'in kendi kalesine attığı gollerle son verdi. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

Evindeki müsabakalarda daha iyi sonuç elde eden, 2024-25 sezonuna iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başlayan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sezon iç saha maçlarında ilk kez mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım 8 puanda kaldı.

Kostic ilk maçında

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Antalya deplasmanında çıktı ve 45 dakika süre aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısının başında Alexander Djiku'nun yerine Sırbistanlı sol kanata forma şansı verdi.