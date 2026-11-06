Fenerbahçe, Arca Çorum FK maç hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

Fenerbahçe, Arca Çorum FK maç hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda core, koşu, pas ve taktik çalışmalar yapıldı; takım yarın Çorum'a gidecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Çorum'a gidecek.
Kaynak: AA
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