Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! Tur için avantajı kaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! Tur için avantajı kaptı

Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! Tur için avantajı kaptı
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Fenerbahçe ArsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu yarı finalinde Metalist 1925'i 2-1 mağlup ederek ikinci eleme turu finaline yükseldi.

Fenerbahçe ArsaVev, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu yarı finalinde Ukrayna temsilcisi Metalist 1925'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Belçika'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

GERİDEN GELEREK KAZANDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Metalist 1925, 15. dakikada Viktoriia Hiryin'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ArsaVev ise bu gole ilk yarının son anlarında cevap verdi. Mesude Alayont'un asistinde Ece Türkoğlu'nun 42. dakikada kaydettiği golle skor 1-1'e gelirken, ilk devre bu sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! Tur için avantajı kaptı

GALİBİYET GOLÜ MARIA ALVES'TEN

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe ArsaVev, 67. dakikada Maria Alves'in, Suliat Olajumoke Abideen'in asistinde attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

HEDEF 3. ÖN ELEME TURU

Mini turnuva formatında düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe ArsaVev, finalde OH Leuven ile TSC Backa Topola eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, 8 Ağustos'ta oynanacak finali kazanması halinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselmeye hak kazanacak.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! Tur için avantajı kaptı - Son Dakika

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