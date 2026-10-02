Fenerbahçe arsaVev'in rakibi Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Real Sociedad oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe arsaVev'in rakibi Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Real Sociedad oldu

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UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe arsaVev'in rakibi İspanya ekibi Real Sociedad oldu. Eşleşmenin ilk maçı 28-29 Ekim'de İspanya'da, rövanş ise 10-11 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanya ekibi Real Sociedad ile eşleşti.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile final aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme aşamasında veda eden, Avrupa Kupası ikinci eleme turunda ise Belarus temsilcisi Minsk'i eleyen Fenerbahçe, son 16 turunda Real Sociedad ile mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 28- 29 Ekim'de İspanya'da, rövanş ise 10-11 Kasım'da İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA
Real SociedadFenerbahçeİstanbul29 EkimİspanyaKadınSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe arsaVev'in rakibi Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Real Sociedad oldu - Son Dakika
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