Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Ligi Şampiyonu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev'i kutladı.
Kadın Futbol Süper Ligi 28'inci haftasında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 yenerek puanını 77'ye yükseltti ve Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmasıyla şampiyonluğunu garantiledi.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev'i tebrik ediyorum. Sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaşan sarı lacivertli ekibe başarılar diliyorum."
