Fenerbahçe Avrupa'da Üst Tura Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Avrupa'da Üst Tura Yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puan toplayarak 24. sırada üst tura yükseldi.

31.01.2025 11:17
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

AA'nın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Türk takımlarının normal sezon performansını değerlendirdiği dosya haberlerin bu bölümünde Fenerbahçe ele alındı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Jose Mourinho'nun öğrencileri, lig aşamasını 10 puanla 24. sırada tamamlayarak bir üst turda Bodo Glimt ya da Anderlecht ile eşleşecek.

4 oyuncu her maçta sahadaydı

Fenerbahçe'de 4 isim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki her maçta forma giydi.

Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçında da sahaya çıktı.

Szymanski, 633 dakika forma giyerek Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla oynayan ismi olurken Dusan Tadic 608 dakika, Youssef En-Nesyri 514 dakika ve Edin Dzeko 357 dakika sahada kaldı.

En golcü isim En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi oldu.

Midtjylland karşısında Edin Dzeko'nun pasında rakip fileleri havalandıran En-Nesyri, 8. maçında 4. golünü kaydederken sarı-lacivertli ekibin de Avrupa'daki en golcü oyuncusu oldu.

En-Nesyri, ligde Manchester United, AZ Alkmaar ve Slavia Prag'a karşı da gol sevinci yaşadı.

Midtjylland deplasmanında takımının ikinci golünü atan Edin Dzeko ise Fenerbahçe'ye Avrupa'da 2 gollük katkı verdi. Dzeko ligdeki ilk golünü Slavia Prag'a attı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki diğer golleri Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'ten geldi. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer golü isi rakibin kendi kalesine atması sonucu geldi. Lig aşamasının ilk haftasında Union Saint- Gilloise forması giyen Burgess, ligin ilk haftasında topu kendi ağlarına gönderdi.

1 maçta gol yemedi

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynadığı 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gören Fenerbahçe, yalnızca iç sahada karşılaştığı Lyon müsabakasında kalesini kapatabildi.

Jose Mourinho'nun ekibi, Fransız temsilcisi karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken gol yemedi.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilao ve Midtjylland maçlarında meşin yuvarlağı kalesinden en az 1 kez çıkarırken toplamda 11 gol yedi.

Mourinho 2 maçta cezalıydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, lig aşamasında oynanan 8 maçın 6'sında takımının başında sahaya çıkamadı.

İç sahada oynanan Manchester United müsabakasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Hollanda'daki AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Mourinho, dün oynanan Midtjylland karşılaşmasında da cezalıydı.

Sarı-lacivertli takımın Olimpik Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkması sebebiyle UEFA tarafından 1 maçla cezalandırılan Jose Mourinho, Midtjylland maçını da tribünden izledi.

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Avrupa'da Üst Tura Yükseldi - Son Dakika

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