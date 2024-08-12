Fenerbahçe Avrupa kupalarında evinde başarılı sonuçlar alıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Avrupa kupalarında evinde başarılı sonuçlar alıyor

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa kupalarında evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kadıköy'de son 15 maçta 13 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, gol yollarında etkili olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de üstün performans sergiliyor.

12.08.2024 11:19
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Avrupa'da 48. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 2 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Kadıköy'de son 15 maçta 13 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

2022-2023 sezonu başında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien ve Slovacko'ya karşı galip gelirken, Rennes ile berabere kaldı ve tek yenilgisini Union Saint-Giollis'a karşısında yaşadı.

Gol yollarında etkili oldu

Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmalarda hücumuyla da ön plana çıktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırarak maç başına 2,7'lik bir gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe, 15 maçta kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Tek yenilgi turu büyük ölçüde garantilediği maçta geldi

Fenerbahçe, son 15 maçlık etkili periyodunda tek yenilgisini ise turu büyük ölçüde garantilediği müsabakada yaşadı.

Geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu müsabakasında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalamıştı.

Sarı-lacivertliler, son 15 maçtaki tek yenilgisini bu müsabakanın rövanşında 1-0 ile yaşamış ama turu geçmeyi başarmıştı.

Tek beraberlik galibiyet etkisi yaptı

Fenerbahçe'nin aynı süreçte yaşadığı tek beraberlik ise galibiyet etkisi yapan bir geri dönüşe sahne olmuştu.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik yarışındaki en önemli rakibi Rennes ile sahasında 3-3 berabere kalarak grubundan lider çıkmıştı.

Bahsi geçen yılda Avrupa'nın en etkili takımları arasında yer alan Rennes, Kadıköy'de ilk 30 dakikada 3-0 öne geçmiş ve Fenerbahçe unutulmaz bir geri dönüş yaparak müsabakada beraberliği yakalayarak taraftarını mutlu etmişti.

3 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa'da iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurduğu son dönemde 3 farklı teknik adama emanet edildi.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus, geçen sezon ise İsmail Kartal ile Avrupa'da seyircisi önünde rakiplerine şans tanımadı.

Fenerbahçe, yeni sezona ise Avrupa kupalarının en başarılı teknik adamlarından Jose Mourinho önderliğinde Lugano galibiyetiyle başladı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde de üstün

Fenerbahçe, seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakiplerine üstünlük kurdu.

Zor müsabakaların oynandığı elemelerde rakiplerini 18 kez konuk eden sarı-lacivertliler, bu maçların sadece 4'ünü kaybetti.

Bahsi geçen mücadelelerde 8 kez galip gelen Fenerbahçe, 6 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

İç sahada 135 maçta 71 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 135 maçta 71 galibiyetin yanı sıra 28 beraberlik ve 36 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 199 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 128 gole engel olamadı.

Avrupa'da Kadıköy'deki maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

41

24

12

5

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

18

8

6

4

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

UEFA Konferans Ligi9702
TOPLAM

135

71

28

36

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Avrupa kupalarında evinde başarılı sonuçlar alıyor - Son Dakika

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