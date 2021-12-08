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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 238. maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 238. maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak

08.12.2021 10:05
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 238. maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 238. kez sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 238. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 237 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 347 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi693419169468
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM2378750100296347

"Kupa 2"de 124. müsabakasına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 124. maçını oynayacak.

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 123 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 42 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 159 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 24. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 24. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 23 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 6'sında sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 27 gol gördü.

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Almanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 238. maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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