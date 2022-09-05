Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe 'nin kadrosu netleşti. Listede Bruma , Serdar Dursun , Novak, Lemos yer almadı. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu:

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