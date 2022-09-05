Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe'nin kadrosu netleşti. Listede Bruma, Serdar Dursun, Novak, Lemos yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu:
- Altay Bayındır
- Ertuğrul Çetin
- İrfan Can Eğribayat
- Gustavo Henrique
- Serdar Aziz
- Ezgjan Alioski
- Luan Peres
- Attila Szalai
- Willian Arao
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Diego Rossi
- Arda Güler
- Enner Valencia
- Joshua King
- İrfan Can Kahveci
- Lincoln Henrique
- Miha Zajc
- Miguel Crespo
- İsmail Yüksek
- Emre Mor
- Joao Pedro
- Bright Osayi-Samuel
- Michy Batshuayi
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