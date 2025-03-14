Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Mourinho, Rangers'a karşı hak ettikleri turu geçemediklerini belirtti.

14.03.2025 03:16
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk maçta iyi oynayamadıklarını vurgulayan Mourinho, "İkinci maçı mükemmel oynadık. Tek oynayan takım bizdik, skora ulaşan takım bizdik. 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik ve 120 dakika sonunda da öyleydik. Üç penaltısı verilmeyen takım da bizdik. Çok bariz penaltılar verilmedi. Özellikle de ilk maçta gayet dürüsttüm ve açık şekilde ifade ettim. Beni fair play ile lütfen suçlamayın. Bu, fair play ile alakalı bir durum değil. Rangers'ı destekleyenler bile katılacaktır inanın bana, biz bu akşam en iyi takımdık." diye konuştu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"İyi antrenman yaptık. Üç gün arka arkaya idman yaptık ve bilimsel bir yaklaşımla yaklaştık bu oyuna ve sürekli bilimsellik içindeydik. Oyuncular son derece öz güvenliydi. Baskı oluşunca tabii böyle bir sonuç oldu. Penaltılar biraz da şanstı. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Mükemmel bir dönüşle elenmeyi tercih ederim. Pazar günkü maç bizim için çok zor olacak ama yine de böyle olmasını tercih ederdim. 20 maçta sadece 1 karşılaşma kaybettik ve bizim için tekrar galibiyetlere dönmek, iyi performanslara dönmek tekrar mümkün olacak. Aklımı kurcalayan tek şey, bu sezon Avrupa'da takımıma bir şey olduysa ve bu Budapeşte finaliyle ilgiliyse ki böyle düşünmüyorum, kötü şans olduğunu düşünüyorum, böyle düşünmek istiyorum."

Fenerbahçe'nin Avrupa'da final oynama potansiyeline sahip olduğunu anlatan Mourinho, "Türk takımları için yarı finallere çıkmak bile ne kadar zor biliyorsunuz. Kupa kazanmayı bırakın yarı finaller bile çok zor. Bu maçta kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk, mükemmel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İlk maçın sonucuna bakılınca böyle bir mantalite ile dönüş yapmak hiç kolay değil. Organizeydik ve daha fazla skorla da sonuçlanabilirdi. Tabii ki verilmeyen penaltılarımız var, kazanabilirdik. Bu bizim için çok fazla oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, Rangers'ın kupadaki şansını ise şu ifadelerle belirterek sözlerini tamamladı:

"Saygılı olmak istiyorum Rangers'a. Hocalarına, oyuncularına ve taraftarlarına. Futbolda her şey mümkündür. Grup aşamasında Bilbao'ya karşı oynadık, çok güçlü bir takım ve finalde orada olacak. Tam olarak Roma'ya ne oldu bu akşam, nasıl kaybettiler bilmiyorum. Eğer Rangers, Bilbao'yu geçerse gerçekten mükemmel olur."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Rangers, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

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