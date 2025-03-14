Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti

Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda 3-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

14.03.2025 03:17
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Stat: Ibrox

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling (Dk. 56 Rıdvan Yılmaz), Raskin, Barron (Dk. 95 Lawrence), Jefte (Dk. 85 Hagi), Cerny, Diomande (Dk. 68 Bajrami), Dessers (Dk. 68 Igamane)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 88 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 75 Tadic), Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski (Dk. 106 Mert Hakan Yandaş), Talisca (Dk. 75 Dzeko), En-Nesyri (Dk. 106 İrfan Can Kahveci)

Goller: Dk. 45 ve 73 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Talisca, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 108 Djiku, Dk. 117 İrfan Can Kahveci, Dk. 118 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 25 Sterling, Dk. 30 Balogun, Dk. 37 Souttar, Dk. 45+2 Diomande ve Dessers, Dk. 90+3 Hagi, Dk. 116 Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.

66. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden dışarı çıktı.

70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

Aynı dakikada çıkarken kaptırılan topta 2 rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Igamane'nin yayın içinden uzak direğe plasesinde, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Fenerbahçe ikinci golünü buldu. Sağdan topla çizgiye inen ve ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yerden pasında Szymanski'nin ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

77. dakikada Tadic'in ceza sahasının hemen dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

90+4. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Dzeko, daha müsait durumda penaltı noktası civarındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan içeri çekerek uzak direğe sert plasesinde, kaleci İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk uzatma bölümünde skor değişmedi ve ikinci uzatma bölümüne geçildi.

109. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Tavernier'in etkili şutunda İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

116. dakikada rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören Yusuf Akçiçek'in ceza sahasının hemen dışından şutunda, kaleci topu son anda kontrol etti.

Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarından faydalanamadı.

Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırırken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu filelere gönderdi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika

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