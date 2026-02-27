Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti - Son Dakika
Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti

27.02.2026 04:59
Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı 2-1 yense de, ilk maçı 3-0 kaybettiği için Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında konuk olduğu İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest'a konuk oldu. City Ground'da TSİ 23.00'te başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Maurizio Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlendi.

Ev sahibi Nottingham Forest mücadeleye, "Ortega, Williams, Cunha, Morato, Murillo, Yates, Dominguez, Anderson, Mcatee, Hutchinson, Lucca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Fenerbahçe ise "Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Mert Müldür, Nene, İsmail Yüksek, Kante, Brown, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Cherif" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İlk 15 dakikada iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 17'nci dakikada sağ taraftaki Oğuz Aydın'ın ceza sahasına çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağıyla vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. Fenerbahçe, 22'nci dakikada öne geçti. Oğuz Aydın'ın pasıyla orta sahanın sağ tarafında topla buluşan Cherif, ceza sahasına yaklaştı. Cherif'in sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden önce içeriye çevirdiği topla Kerem Aktürkoğlu buluştu. Ceza sahası içindeki Kerem'in topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 24'üncü dakikada Anderson'un sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra dar açıdan şutunda top az farkla yandan auta çıktı. 45+1'inci dakikada Kante'nin uzun pasıyla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun topukla gönderdiği topu alan Cherif'in penaltı noktası yakınından şutunda kaleci Ortega gole izin vermedi. İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 46'ncı dakikada penaltı kazandı. Sağ taraftaki Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Cunha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Maurizio Mariani bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 48'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. 50'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Cunha'nın şutunu kaleci Tarık Çetin çıkardı. Nottingham Forest, 68'inci dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ taraftaki Aina'nın ceza sahası içi sol çapraza ortaladığı topla Hudson-Odoi buluştu. Hudson-Odoi'nin topu soluna çektikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 79'uncu dakikada Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi. 88'inci dakikada Hutchinson, hızla hücuma çıktığı pozisyonda kaleci Tarık Çetin ile karşı karşıya kaldı. Tarık, bir kez daha gole engel oldu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Kaynak: DHA

