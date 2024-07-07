Fenerbahçe Avusturya\'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İlerleyen bölümlerde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Dün akşam Admira Wacker maçında forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.