Fenerbahçe Avusturya\'da İdman Yaptı

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yapan oyuncular, pas çalışmalarının devamında dar alanda hücum oyunlarıyla idmanı sürdürdü. Günün ikinci antrenmanı, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli takım hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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