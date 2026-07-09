Fenerbahçe Avusturya Kampında Antrenman Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Avusturya Kampında Antrenman Yaptı

Fenerbahçe Avusturya Kampında Antrenman Yaptı
09.07.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Avusturya kampında İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının çok iyi çalıştığını ifade etti.

İstediği talepkar oyuna futbolcularının olumlu yanıt verdiğini aktaran deneyimli teknik adam, oyun felsefesinin takımını mutlu ettiğini dile getirdi.

Kartal, ayrıca teknik heyet olarak ekiplere ayrıldıklarını ve sakatlığı bulunan oyuncularla ayrı, milli takımlardan dönenlerle ayrı ekip şeklinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Avusturya, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Avusturya Kampında Antrenman Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı
CHP’li Kadirli Belediye Başkanı Olcar’a silahlı saldırı CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahlı saldırı
CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası
Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı
Aydın’da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı

20:59
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada
20:13
Messi’nin karşısında 3 Türk Dünya Kupası’nda tarih yazmanın peşindeler
Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
20:08
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
19:53
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
19:25
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19:11
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 21:32:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Avusturya Kampında Antrenman Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.