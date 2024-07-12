Fenerbahçe, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürdü

Spor

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Avusturya kampının son antrenmanını yapan sarı-lacivertliler, yarın oynayacağı Strasbourg maçının ardından İstanbul'a dönecek. - İSTANBUL