Fenerbahçe, Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka Merkur Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kamp boyunca Admira Wacker'e berabere kaldı ve Hajduk Split'e mağlup oldu. Strasbourg maçının ardından takım İstanbul'a dönecek.

12.07.2024 09:13
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Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın Fransa'nın Strasbourg ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor - Son Dakika

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