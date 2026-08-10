Fenerbahçe Avusturya Takımlarıyla Yenilmez - Son Dakika
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Fenerbahçe Avusturya Takımlarıyla Yenilmez

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Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı maçta Avusturya takımlarına karşı kaybetmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avusturya takımlarına karşı oynadığı hiçbir Avrupa maçını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, ilk 1996 yılında olmak üzere tarihinde daha önce Avusturya takımlarıyla 9 Avrupa müsabakasına çıktı.

Söz konusu eşleşmelerde 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

İlk rakibi Rapid Wien'di

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ilk karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien olmuştu.

Sarı-lacivertliler, 1996 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçına Avusturya deplasmanında çıkmış ve Elvir Boliç'in attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, söz konusu sezonda Jes Hogh'ün golüyle sahasında da rakibini 1-0 yenmişti.

3. elemede Salzburg'u geçmişti

Fenerbahçe, bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg ile 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maça deplasmanda çıkan sarı-lacivertliler, Cristian Baroni'nin golüyle sahadan yine 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, rövanş maçında ağırladığı rakibini ise Raul Meireles, Moussa Sow ve Pierre Webo'nun golleriyle 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda da bir başka Avusturya temsilcisiyle karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i geçerek adını gruplara yazdırmıştı.

İlk maçı deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, evinde de İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Sturm Graz ile 4. randevu

Fenerbahçe, yarın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmek için mücadele edeceği Sturm Graz ile 4. randevusuna çıkacak.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelmişti.

İlk maçı deplasmanda Maresic'in kendi kalesine ve Roman Neustadter'in golleriyle 2-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşta Nabil Dirar'ın golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve tur atlamıştı.

Fenerbahçe, son olarak konuk ettiği rakibini Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 geçmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA

Sturm Graz, Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Avusturya Takımlarıyla Yenilmez - Son Dakika

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