Fenerbahçe, aylardır istediği futbolcuyu başka takıma kaptırdı

13.08.2025 15:53
İngiliz futbol kulübü Aston Villa, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Asensio, 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

İngiliz ekibi Aston Villa, Paris Saint-Germain forması giyen ve Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor.

20 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı İspanyol futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Paris Saint-Germain, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda İspanyol futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Sacha Tavolieri'nin haberinde, Paris Saint-Germain'in, Asensio için bonuslar dahil 20 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.

ASENSIO ANLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aston Villa FC, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bindokuzyüzüç semih:
    aylardır gelmek için bunları ikna etmeye çalışıyordu güya hayal dünyasında yaşıyor yunan cacıkları :D sadece BEŞİKTAŞ istediği topçuyu getirebilir, isterse teklif yaptıysa çat alır. Gedson, Orkun, Abraham, Quaresma, Guti... 0 0 Yanıtla
15:42
