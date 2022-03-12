Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

12.03.2022 11:54
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı müsabakada Ali Saygın Ögel ile Mustafa Sönmez yardımcı hakem olarak görev alacak.

Süper Lig'de son 4 mücadelenin 3'ünden galip ayrılan Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu Alanyaspor deplasmanına galibiyet parolası ile çıkacak olan sarı-lacivertliler, lig sonundaki hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Fenerbahçe'de, PFDK'nın 2 maç men cezası verdiği Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu da mücadelede yer alamayacak.ALANYASPOR MAÇININ SON ÇALIŞMASI STATTA

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla noktalayacak. Sarı-lacivertli ekip, Samandıra'daki sahaların bozulmaması için hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Saat 17.00'de kalkması planlanan uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inecek sarı-lacivertli ekip, maç saatini bekleyecek.


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Saat, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika


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