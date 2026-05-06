Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet idmanları yapan ekip günü tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Başakşehir Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?