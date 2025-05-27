Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho\'yu göndereceğim
27.05.2025 15:49
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Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho'nun geleceği ve Ali Koç yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutlualp, başkan olması durumunda Mourinho ile yolların ayrılacağını, yerine Alman bir teknik direktör getirileceğini belirtti. Ayrıca, Ali Koç yönetiminin de Mourinho'yu göndereceğini iddia etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho ve sarı-lacivertlilerin gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakan Bilal Kutlualp göreve gelmesi halinde Mourinho'yla ilgili kararını da bildirdi. Kutluap'in Ali Koç yönetimi için ortaya attığı iddia ise dikkat çekti.

"AY BAŞI TESLİM EDECEĞİZ"

Kongre üyelerinin seçim için başlattığı imza kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Kutlualp, "İmza sayıları çok iyi seviyede. 1 hafta içinde tamamlanmasını bekliyorum. Ay başı teslim edeceğiz" dedi. Öte yandan Hakan Bilal Kutlualp, başkan olması ve ilk sezonda şampiyon olamaması durumunda görevi bırakacağını bildirdi.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ÇEKİLECEK Mİ?

Hakan Bilal Kutlualp "Aziz Yıldırım aday olursa çekilir misiniz?" şeklindeki soruya ise "Herkesle her şeyi konuşuruz. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun. Yeter ki bu kötü gidişatın farkına varsın insanlar yoksa uçuruma gidiyoruz. Fenerbahçe sevgisi, olgusu kimsenin kişisel kavgalarını yapacağı bir ortam değildir" yanıtını verdi.

Bu arada Kutlualp, göreve gelmesi halinde Jose Mourinho ile vedalaşacağını açıkladı. Başkan adayı, mevcut yönetimin de Mourinho'yu göndereceğini iddia etti. Kutlualp, Portekizli teknik direktörle ilgili yaptığı açıklamada "Jose Mourinho'nun Avrupa'da çalışma şansı falan yok artık. Muhtemelen Orta Doğu pazarına yönelecek. Giderken buradan da bir şeyler götürmeye çalışıyor" dedi.

Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho'nun yerine Alman teknik direktör getirmeyi planladığını söyleyerek, "Almanlar çalışkan, disiplinli oluyorlar. Alman ekolünü tercih edeceğim. Fenerbahçe'de son 20 senede çalışmış en iyi teknik direktör Daum. Ofansif oynatan, çok golü düşünen bir teknik direktör istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ariza Makakula:
    culsuzun teki adamin tazmibati senin servetinden fazla 10 8 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Okan Buruk Almanya'dan geldi 3 senedir üst üste şampiyon oluyor adam bu yabancı hayranlığını bir bırakın şampiyon olmuş Aykut Kocaman var 13 2 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ali gitsin Ali 10 4 Yanıtla
  • Sefer Balcı:
    birder beni seçin mourinhoyu getireceğim diğeri der beni seçin mourinhoyu göndereceğim bu ne iştir 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Daumu getirek hajii tqm bi hoca hem sampion ypti 2 0 Yanıtla
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