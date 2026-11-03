Fenerbahçe Başkan Vekili Göktürk, istifa haberlerinin doğru olmadığını duyurdu

Fenerbahçe Başkan Vekili Göktürk, istifa haberlerinin doğru olmadığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Göktürk, yönetim kurulunun tüm üyelerinin istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu, kendisine dair müstakil istifa kararı bulunmadığını belirtti.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
Göktürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına yönetim kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."
Kaynak: AA
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