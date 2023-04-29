Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın - Son Dakika
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Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın

29.04.2023 17:02

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda gergin anlar yaşadı. Ali Koç yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Üyelerin bazı isimlere adaylık için gittiğini söyleyen ve seçim teklifi yapan Koç, "Ne olur bir başkan bulun, genel kurula gidelim. Kapı kapı dolaşıyorsunuz, hemen hazırız gitmeye. Sabrım taşmaya başladı. Bulana kadar da altımızı oymayın" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Bazı üyelerin başkanlık için başka isimlere gittiğini söyleyen Koç, aday bulmaları halinde seçime gitmeye hazır olduğunu söyledi.

İşte Koç'un açıklamaları:

"Ne olur bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Arayın bulun. Kapı kapı dolaşıyorsunuz, hemen hazırız gitmeye. Kapı kapı dolaşıp başkan aradığınızı biliyorum."

"EMRİNİZ OLUR!"

Bir dönem daha mı devam edelim? Emriniz olur! O güzel cümlelerle bezenmiş konuşmalarınızı tebrik ederim. Ama çoğunun içi boş. Benim de sabrım taşıyor artık.

"ADAY BULANA KADAR ALTIMIZI OYMAYIN"

Dolayısıyla bulana kadar da rica ediyorum altımızı oymayın. Ama bulduğunuz an ben er meydanına geliyorum, tamam mı?"

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın - Son Dakika
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