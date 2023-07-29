Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tartışma daveti yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a canlı yayında tartışma davetinde bulundu.

"KARŞIMA ÇIKMA CESARETİNİZ VARSA"

Aziz Yıldırım'ı sert eleştiren Ali Koç, "Aziz Yıldırım yalan, iftira ve tehditlerle yine ortaya çıktı. Camia gücüne bu sezon her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Öyle bir ülkede, toplumda ve kültürde yaşıyoruz ki; yalanlara, iftiralara ve tehditlere cevap vermeyince, üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor. Zaman zaman ortaya çıkarak ayar vermeye çalışıyorlar. Sayın Yıldırım ve etrafındaki yancıları, hayal dünyasında yaşıyor. Fenerbahçe'nin başarısıyla ilgileri yok. Herkes bunu görüyor. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor olsaydınız, çok daha farklı bir duruş sergilerdiniz. Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sadık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır" dedi

"CESUR GÖRÜNÜMLÜ KORKAK"

Aziz Yıldırım'ın iyi niyetli olmadığını belirten Koç, "Sayın Başkan, hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız" ifadelerini kullandı.