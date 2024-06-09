Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm gün boyunca alanda olurken, kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Koç, saat 16.15 sıralarında 27 No'lu sandıkta oyunu kullandı. - İSTANBUL
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