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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçimi yapılacağını duyurdu. Bu gelişme, kulüp içinde büyük bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

03.02.2024 14:36
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." - Son Dakika
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